Происшествия

Вымогали деньги у своих жертв: в Днепре задержали вооруженную банду (фото)

В Днепре обезврежена банда, которая промышляла вымогательствами и грабежами. Ранее спецназ обезвредил опасную банду под Киевом.

Нацполиция Днепропетровской области сообщает, что в состав преступной группировки входило пять мужчин. Злоумышленников задержали бойцы полка полиции особого назначения. При обысках изъяли 4 пистолета, ружье и патроны. Кроме того, обнаружены золотые украшения, мобильные телефоны, наручные часы, долговые расписки и другие вещи, которые подтверждают преступную деятельность задержанных.

Последнее преступление было совершено 23 сентября — банда получила от потерпевших более 100 тысяч гривен.

Бандитам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Днепре другая банда вымогала у бизнесменов сотни тысяч долларов, при этом представляясь или сотрудниками СБУ, или следователями полиции, или «ворами в законе».

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