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Хэвлок и дубленки: названы основные тренды зимы (фото)
Известный украинский дизайнер Жан Грицфельдт считает, что, следуя модным тенденциям, все же стоит оставаться прежде всего самим собой. Поэтому, выбирая одежду к зимнему сезону, не надо гнаться за сиюминутными новинками. Лучше остановить выбор на одежде, которая придется по душе, но… не забывая следовать модным направлениям. Их в этом сезоне несколько, и все они в основном ориентированы на возвращении к моде семидесятых и двухтысячных годов. Ранее о модных тенденциях осени эксклюзивно «ФАКТАМ» рассказала стилист проекта «Ранок з Україною» («Украина») Ольга Нагорная.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Жан Грицфельдт рассказал о модных тенденциях зимы, назвал актуальные фасоны пуховиков и обуви, а также посоветовал, от каких вещей в гардеробе стоит избавиться.
— Жан, какими будут основные тренды зимы?
— В этом сезоне можно выделить несколько основных трендов. Один из самых заметных — с ног до головы укрыть себя черной кожей или просто кожей. Самое главное, чтобы она была одноцветной, а фасон напоминал одежду начала двухтысячных годов. Это могут быть кожаные комбинезоны — а-ля «лётные» или, скажем, жакет с кожаными брюками. Возможны даже сарафаны, надетые на плотный гольф.
Снова возвращаются массивные плечи. В этом сезоне дизайнеры сделали акцент на плечах, в принципе, как и в прошлом. Но теперь эти массивные плечи можно увидеть и на верхней одежде — жакетах и повседневных платьях. Объем достигается с помощью подплечников, всевозможных рюшиков и подрезов. Конечно же, не обошлось без дополнений на рукавах в виде всевозможных аппликаций.
— Многие дизайнеры дискутируют на тему, оставлять или нет в новом сезоне полюбившуюся многим клетку.
— Я думаю, что ее нужно оставить. Просто клетка может быть разная: бунтарская, контрастная. Кстати, бунтарство и панк — это еще один тренд сезона. Это направление проявляется в одежде с налетом стиля гранж — в большом количестве каких-то металлических вкраплений, фурнитуры, наклепок, застежек. По цветам это сочетание кроваво-красного и серого. К такому образу обязательно идет грубая обувь. И, конечно же, не обойтись без цепей — на шее и запястьях.
— Как зимой выглядеть стильно и при этом не быть похожей на многослойную капусту?
— Думаю, все очень просто. Хотя тренд многослойности все еще не отошел, все-таки стоит сделать акцент на каком-то одном предмете одежды. Так, если раньше мы могли даже на спортивную куртку надеть пиджак и пальто, то сейчас можно ограничиться просто пальто с подстежкой поверх асимметричного свитера.
— О каких вещах в этом сезоне стоит забыть?
— Можно забыть о меховых изделиях, которые все еще так любят наши модницы. Стоит забыть о длине мини в зимнюю пору. Надо предпочесть миди.
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— Какие модели верхней одежды на пике популярности?
— В моду вернулись хевлоки — длинные пальто без рукавов с большой пелериной на плечах. Правда, в нашем современном варианте могут быть и рукава.
Возвращаются и дубленки. Причем в огромном многообразии: как «вывернутые» — у меня такие были в коллекции, так и классические — овчинным мехом внутрь. В тренде также дубленки в стиле семидесятых — буржуазный шик захватил подиумы. Дубленки прямого кроя с меховой отделкой могут комбинироваться с уютным свитером или в паре с клетчатыми брюками, шерстяными колготками или юбками.
— Что скажете о пуховиках?
— Без них зимой не обойтись. Зато теперь появились нарядные, праздничные пуховики. Праздничность проявляется не только в крое, который может быть достаточно укороченным и тогда пуховик выглядит, как жакет, но и в металлизированной ткани, из которой он сделан. В таком пуховике запросто можно поехать в горы.
Самые модные цвета — бирюзовый, малиновый, сиреневый. В тренде и пуховики-пальто. И, конечно, объем и еще раз объем. Кстати, его прекрасно можно достичь при помощи большого воротника.
— Какой должны быть модная обувь этой зимой?
— Достаточно агрессивные по настроению, массивные по своей форме сапоги. Знаете, такая обувь супергероини. Это могут быть Мартинсы на меху или «луноходы» — очень крупные и грубые сапоги.
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— Одежда, которая подходит для всех времен года — джинсы. Какой фасон выбрать?
— Не стоит брать джинсы с низкой талией. Только с высокой, тем более что такая модель визуально вытягивает силуэт и закрывает нужные зоны тела. Как говорила моя бабушка, «чтоб не задувало», потому что зимой надо себя беречь. В этом сезоне белые джинсы можно и стоит носить, несмотря на холодное время года. Исключение — слякотные дни, иначе ваша зимняя сказка превратится в некрасивую историю.
— А что касается шапок, какую выбрать?
— Утеплять голову можно не только шапками, но и объемными воротниками своих курток. В моде всевозможные капюшоны, крупные вязанные шапки, стилизованные под очень объемные, гипертрофированные береты из искусственного меха. Варежки и перчатки тоже должны поддержать ваш стиль супергероини: грубые сапоги в сочетании с грубыми перчатками. В противовес этому тренду зашел тренд элегантности. Если вы выбираете кожаный лук, то обязательно дополните его перчатками из тонкой кожи.
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— Чем пополнится ваш гардероб?
— Трендами семидесятых годов. Это обязательно будет праздничный пуховик, шерстяной кардиган и шерстяные брюки со «стрелкой».
Напомним, фэшн-стилист Светлана Лищинская рассказала «ФАКТАМ» о модных моделях джинсов осенне-зимнего сезона и посоветовала, как и с чем их носить.
А о новых трендах в подборе брюк рассказала украинский блогер, телеведущая и дизайнер Диана Глостер.
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