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Украина

Клитину уволили из Мининфраструктуры, — нардеп

15:18 27 ноября 2019 406
Александра Клитина
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 27 ноября, на заседании Кабинета министров было принято решение об увольнении замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, которая недавно попала в громкий скандал.

О решении правительства в Telegram-канале сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко. «Замминистра инфраструктуры Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос, премьер причины пояснять не захотел. „Чтобы не делать хайп“ ©. Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал», — пишет Гончаренко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что будет просить Кабмин уволить Александру Клитину.

Фото со странички Александры Клитиной в Facebook.

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