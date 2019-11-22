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Украина

Скандал в Мининфраструктуры: министр Криклий сделал громкое заявление о Клитиной

15:51 22 ноября 2019 243
Владислав Криклий
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в сеть попала переписка замминистра инфраструктуры Александры Клитиной с человеком, который называет себя «пранкером Джокером», в которой, в частности, шла речь о коррупционных моментах, министр Владислав Криклий заявил, что поднимет на заседании Кабмина вопрос об отставке своей заместительницы.

«Если у госпожи Клитиной есть реальные факты злоупотреблений или коррупции среди членов команды, я прошу так же сообщить о них компетентным органам, считаю они имеют право знать больше Джокера. Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции. Поэтому я считаю необходимым вынести на следующий Кабмин представление о ее отставке от своего имени», — написал Владислав Криклий на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владислав Криклий, реагируя скандал с Александрой Клитиной, заявлял, что «доверие к ней падает».

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