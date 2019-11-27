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Жертвы сериала "Чернобыль": в зоне отчуждения задержали международный дуэт сталкеров (фото)

15:22 27 ноября 2019 108
В зоне отчуждения
Инф. «ФАКТОВ»

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали гражданку США, проникшую туда при помощи сталкера-украинца. По информации пресс-службы Госпогранслужбы Украины, пару обнаружили пограничники отдела «Иванков» Житомирского отряда в ночь на 27 ноября, которые вызвали на место представителей полиции. Напомним, Белоруссия хочет закрыть границу с Украиной вдоль Чернобыльской зоны.

В ходе дознания выяснилось, что американка въехала в Украину легально — через один из авиационных пунктов пропуска Киева. Предполагается, что с проводником-украинцем она познакомилась заранее, именно с целью проникновения на зараженную радиацией территорию.

«30-летний украинец и его 27-летняя спутница — гражданка США, пересекли тыловую границу зоны ЧАЭС вне установленных пунктов контроля и направлялись вглубь запрещенной территории», — говорится в сообщении пограничников.

Фото Госпогранслужбы

По их информации, международный дуэт экстремалов привлекли к административной ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Напомним, сериал «Чернобыль» поднял на новый уровень интерес к катастрофе на ЧАЭС. Если раньше в зону ЧАЭС приезжали до 3 тысяч человек ежемесячно, то, начиная с марта 2019 года, посмотреть на то, что собой являют Чернобыль и Припять, каждый месяц рвутся более 10 тысяч человек, включая иностранцев.

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