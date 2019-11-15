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Беларусь закрывает границу с Украиной вдоль Чернобыльской зоны: стала известна причина
Глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо завил об усилении охраны границы вдоль Чернобыльской зоны и будущем закрытии границы с Украиной в этом регионе. Об этом сообщает DW.
Решение сначала усилить охрану, а затем и полностью закрыть границу с Украиной вдоль Чернобыльской зоны в Минске объяснили туризмом в зону отчуждения, который становится все более массовым.
«Стоит задача закрыть государственную границу по контуру Чернобыльской зоны. Очень большое заражение самой линии границы, туда человек не должен ходить», — сказал Анатолий Лаппо.
Сейчас границу контролирует беспилотник, а в дальнейшем зону отчуждения обеспечат камерами видеонаблюдения. По словам главы Госпогранкомитета Беларуси выполнение задачи запланировано на 2020−2021 годы.
Ранее сообщалось, что сериал от НВО способствовал резкому увеличению числа туристов в Чернобыльскую зону.
Фото: Delo.ua
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!