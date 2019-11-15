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Украина

Беларусь закрывает границу с Украиной вдоль Чернобыльской зоны: стала известна причина

18:40 15 ноября 2019 214
В Чернобыльской зоне
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо завил об усилении охраны границы вдоль Чернобыльской зоны и будущем закрытии границы с Украиной в этом регионе. Об этом сообщает DW.

Решение сначала усилить охрану, а затем и полностью закрыть границу с Украиной вдоль Чернобыльской зоны в Минске объяснили туризмом в зону отчуждения, который становится все более массовым.

«Стоит задача закрыть государственную границу по контуру Чернобыльской зоны. Очень большое заражение самой линии границы, туда человек не должен ходить», — сказал Анатолий Лаппо.

Сейчас границу контролирует беспилотник, а в дальнейшем зону отчуждения обеспечат камерами видеонаблюдения. По словам главы Госпогранкомитета Беларуси выполнение задачи запланировано на 2020−2021 годы.

Ранее сообщалось, что сериал от НВО способствовал резкому увеличению числа туристов в Чернобыльскую зону.

Фото: Delo.ua

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