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Происшествия

В аэропорту Одессы новое ЧП с самолетом: что произошло (фото)

15:27 27 ноября 2019 427
YAK-18
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 27 ноября, самолет YAK-18 совершил вынужденную посадку в Одесском аэропорту. Ранее здесь за сутки произошло сразу два ЧП — одно из них с частным самолетом Gulfstream G150.

Пресс-служба Международного аэропорта «Одесса» сообщает в Facebook, что причиной вынужденной посадки учебно-тренировочного самолета YAK-18 стал отказ двигателя. За час до ЧП самолет вылетел с аэродрома «Гидропорт». На борту находились два человека — они не пострадали.

Аэропорт «Одесса» продолжает работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что при аварийной ситуации с бортом TC-JGZ, которая возникла на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Одесса» между третьей и четвертой рулежными дорожками, пилотам пришлось экстренно высадить пассажиров через надувные трапы. Из-за сильного ветра летчики не смогли посадить самолет с первой попытки.

Фото: Евгения Бабенко

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