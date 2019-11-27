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В аэропорту Одессы новое ЧП с самолетом: что произошло (фото)
В среду, 27 ноября, самолет YAK-18 совершил вынужденную посадку в Одесском аэропорту. Ранее здесь за сутки произошло сразу два ЧП — одно из них с частным самолетом Gulfstream G150.
Пресс-служба Международного аэропорта «Одесса» сообщает в Facebook, что причиной вынужденной посадки учебно-тренировочного самолета YAK-18 стал отказ двигателя. За час до ЧП самолет вылетел с аэродрома «Гидропорт». На борту находились два человека — они не пострадали.
Аэропорт «Одесса» продолжает работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что при аварийной ситуации с бортом TC-JGZ, которая возникла на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Одесса» между третьей и четвертой рулежными дорожками, пилотам пришлось экстренно высадить пассажиров через надувные трапы. Из-за сильного ветра летчики не смогли посадить самолет с первой попытки.
Фото: Евгения Бабенко
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!