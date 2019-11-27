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Кончаловский рассказал о пострадавшей в ДТП дочери (видео)

17:37 27 ноября 2019 350
Андрей Кончаловский
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о пострадавшей в ДТП дочери Марии.

Молчание Кончаловский нарушил в эфире программы «Познер».

«У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — заявил режиссер.

Напомним, что в октябре 2013 года Кончаловский, его жена Юлия Высоцкая и дочь Мария попали в автокатастрофу на юге Франции. За рулем автомобиля был сам режиссер.

В результате страшного ДТП Маша получила серьезную черепно-мозговою травму, из-за чего врачи ввели ее в состояние искусственной комы. Если верить сообщениям СМИ, в коме Кончаловская находилась несколько лет.

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