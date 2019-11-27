- 17:58 Фанат "русского мира" разместил на своем авто фото убитого боевика Захарченко: сеть взорвалась комментариями
- 17:37 Кончаловский рассказал о пострадавшей в ДТП дочери
- 17:26 Райнин стал одним из лидеров ОПЗЖ: Бойко рассказал подробности о "кроте" в администрации Порошенко
- 17:25 В Киеве разоблачили педофила-насильника, знакомившегося с детьми в интернете
- 17:10 Меган Маркл будет рожать второго ребенка в Лос-Анджелесе
- 16:57 СБУ задержала крупную партию танковых двигателей, которые пытались продать за границу
- 16:51 "Тюремная" афера в Харькове: продукты для заключенных воровали тоннами
- 16:41 "Это заказная история": сын Софии Ротару объяснил травлю певицы в России
- 16:41 Российским военным в Крыму хотят доплачивать из-за водной блокады полуострова со стороны Украины
- 16:34 Судился два года: полтавчанин получит компенсацию за разбитое по вине дорожников авто
- 16:30 В Киеве закроют для пассажиров несколько станций городской электрички
- 16:28 Да пес с этим женихом: невеста сделала фотосессию с любимой собакой и прославилась
Кончаловский рассказал о пострадавшей в ДТП дочери (видео)
Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о пострадавшей в ДТП дочери Марии.
Молчание Кончаловский нарушил в эфире программы «Познер».
«У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — заявил режиссер.
Напомним, что в октябре 2013 года Кончаловский, его жена Юлия Высоцкая и дочь Мария попали в автокатастрофу на юге Франции. За рулем автомобиля был сам режиссер.
В результате страшного ДТП Маша получила серьезную черепно-мозговою травму, из-за чего врачи ввели ее в состояние искусственной комы. Если верить сообщениям СМИ, в коме Кончаловская находилась несколько лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...