- 19:27 «На переговорах Путин что-то кинет Зеленскому»: политолог объяснил, почему хозяину Кремля не выгодно «топить» украинского президента
- 19:23 Вера Брежнева отреагировала на слухи о беременности
- 19:13 Ради победы в «Танцях з зірками» мы с Ксенией Мишиной занимались по 15 часов в день, — Евгений Кот
- 19:05 Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни
- 19:03 Убытков на десятки миллионов: Украина оценила ущерб от захвата Россией военных кораблей
- 18:59 «Динамо» за три минуты отыграло два мяча в Греции и вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
- 18:49 Сумею зашить рану при огнестрельном ранении: неожиданное признание популярной актрисы
- 18:42 Зал Рады освещали мобильными телефонами: в здании украинского парламента наступил конец света
- 18:38 Заседание суда по делу о захвате Моста метро в Киеве снова отменили: стала известна причина
- 18:19 "Занюханная и под таблеточкой": Дана Борисова рассказала о свадьбе с наркоманом
- 18:15 Резиденция святого Николая и ярмарка Charity Bazaar: куда пойти в Киеве в выходные
- 18:12 «Крестный отец контрабанды» Альперин пришел в САП и тут же был задержан: первые подробности
Вера Брежнева отреагировала на слухи о беременности
Популярная певица Вера Брежнева, которую после интригующего поста в Instagram заподозрили в беременности, отреагировала на слухи и поделилась радостной новостью с подписчиками. «В каком-то смысле это правда», — призналась Вера. Она рассказала, что в последнее время действительно вынашивала «ребенка» — свой собственный бренд косметики.
«Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость, и в каком-то смысле это правда… Поэтому я хочу представить вам мое „детище“, которое я трепетно создавала эти два года — а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца… Прошу любить и жаловать — VERA — мой собственный бренд косметики @verabeauty.official», — написала Брежнева.
Певица говорит, что главное для каждой женщины — «верить в себя, верить в красоту».
Ранее Вера Брежнева сменила прическу и удивила чувственной фотосессией.
Также Вера попала в модный конфуз с белым платьем-цветком, в котором ранее на красной дорожке щеголяла актриса Елена Подкаминская.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...