Вера Брежнева отреагировала на слухи о беременности

Шоу-бизнес

Популярная певица Вера Брежнева, которую после интригующего поста в Instagram заподозрили в беременности, отреагировала на слухи и поделилась радостной новостью с подписчиками. «В каком-то смысле это правда», — призналась Вера. Она рассказала, что в последнее время действительно вынашивала «ребенка» — свой собственный бренд косметики.

«Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость, и в каком-то смысле это правда… Поэтому я хочу представить вам мое „детище“, которое я трепетно создавала эти два года — а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца… Прошу любить и жаловать — VERA — мой собственный бренд косметики @verabeauty.official», — написала Брежнева.

Певица говорит, что главное для каждой женщины — «верить в себя, верить в красоту».

Ранее Вера Брежнева сменила прическу и удивила чувственной фотосессией.

Также Вера попала в модный конфуз с белым платьем-цветком, в котором ранее на красной дорожке щеголяла актриса Елена Подкаминская.

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