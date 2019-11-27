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Загадочную Веру Брежневу заподозрили в беременности
Популярная певица Вера Брежнева, удивившая ранее сменой имиджа и чувственной фотосессией, спровоцировала слухи о беременности. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором «засветила» грудь и написала загадочный пост, заинтриговав подписчиков. Она сообщила, что скоро поделится радостной новостью.
«Немного о моем состоянии сейчас. Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью, а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября», — написала Брежнева.
Поклонники засыпали ее комплиментами, отметив в комментариях, что выглядит она потрясающе, и предположили, что Вера скоро расскажет о возможном пополнении в семье.
«Вера, Вы не беременны случайно?», «А что за новость? Может, вы беременны?», «Выглядите просто потрясающе», «Какая же красивая!», «Вера, у вас будет малыш?», — пишут в комментариях.
Недавно в сети появились слухи о разводе Брежневой с Константином Меладзе. Подписчики не стесняются донимать певицу в сети с расспросами. Если ранее Брежнева опровергала слухи, то сейчас жестко отвечает любопытным.
Недавно Брежнева попала в модный конфуз: она появилась на красной дорожке в таком же платье, как ранее щеголяла звезда сериала «Кухня», актриса Елена Подкаминская.
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