23.87 / 24.09 26.21 / 26.57
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Загадочную Веру Брежневу заподозрили в беременности

14:09 27 ноября 2019 276
Вера Брежнева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Популярная певица Вера Брежнева, удивившая ранее сменой имиджа и чувственной фотосессией, спровоцировала слухи о беременности. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором «засветила» грудь и написала загадочный пост, заинтриговав подписчиков. Она сообщила, что скоро поделится радостной новостью.

«Немного о моем состоянии сейчас. Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью, а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября», — написала Брежнева.

Поклонники засыпали ее комплиментами, отметив в комментариях, что выглядит она потрясающе, и предположили, что Вера скоро расскажет о возможном пополнении в семье.

«Вера, Вы не беременны случайно?», «А что за новость? Может, вы беременны?», «Выглядите просто потрясающе», «Какая же красивая!», «Вера, у вас будет малыш?», — пишут в комментариях.

Недавно в сети появились слухи о разводе Брежневой с Константином Меладзе. Подписчики не стесняются донимать певицу в сети с расспросами. Если ранее Брежнева опровергала слухи, то сейчас жестко отвечает любопытным.

Недавно Брежнева попала в модный конфуз: она появилась на красной дорожке в таком же платье, как ранее щеголяла звезда сериала «Кухня», актриса Елена Подкаминская.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

путин зеленский

У Путина серьезно оскандалились с фото Зеленского

Пугачева и Ротару

«Своей стране гадит, забирая деньги»: в скандал с Ротару втянули Пугачеву

Евгений Алдонин с женой Ольгой

Бывший муж Юли Началовой стал многодетным отцом (фото)

Пенсия

Пенсия в Украине: какие нововведения ждут получателей выплат в 2020 году

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер