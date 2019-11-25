Модный конфуз: Веру Брежневу раскритиковали за «чужое» платье (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Вера Брежнева, которая похвасталась двумя российскими «Золотыми граммофонами», просчиталась с нарядом. На красной дорожке звезда появилась в эффектном белом платье-цветке с глубоким декольте и высоким вырезом.

«Это платье от молодого, но перспективного дизайнера», — хвасталась 37-летняя Вера за кулисами, вызывая восторг публики.

«Эмоции. Спасибо вам за любовь. В этом году ее стало больше, именно поэтому вчера на премии я получила две награды! Это мечта артиста — быть услышанным. Вчера получился очень красивый счастливый музыкальный вечер», — подписала Вера фото.

Как оказалось, молодой и перспективный дизайнер, наверное, забыл предупредить Веру, что платье было создано ранее, и летом в нем уже успела отметиться на красной дорожке кинофестиваля в Сочи звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская.

Пользователи в сети спорят, на ком же наряд сидит лучше.

Ранее балерина Екатерина Кухар появилась на публике в таком же платье от известного бренда, как и Вера Брежнева.

Напомним, в сети снова появились слухи о разводе Брежневой и Меладзе. В этот раз певица не стала ничего опровергать и оправдываться, она просто игнорирует подобные новости.

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