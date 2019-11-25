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Вера Брежнева с новой прической рассказала, что ее раздражает (фото)
Популярная певица Вера Брежнева, которая появилась на красной дорожке в таком же платье, как ранее Елена Подкаминская, удивила сменой имиджа и рассказала, что ее раздражает. Звезда опубликовала новое фото в Instagram, на котором позирует с кудрявыми волосами. В подписи под фото певица призналась, что ее раздражает форма обращения «дорогая». Певица считает это грубым и неискренним.
«При том, если говорят дорогая Вера, как официальное обращение, это нормально. Но если просто дорогая, для меня это звучит очень грубо и неискренне. Мое ближайшее окружение это знает, поэтому не называют так», — написала Брежнева. Она также добавила, что не любит получать сообщения, авторы которых не подписываются.
Недавно снова появились слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Певица не стала опровергать слухи, а резко ответила одной из подписчиц.
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