23.96 / 24.20 26.34 / 26.73
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Вера Брежнева с новой прической рассказала, что ее раздражает (фото)

18:54 25 ноября 2019 171
Вера Брежнева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Вера Брежнева, которая появилась на красной дорожке в таком же платье, как ранее Елена Подкаминская, удивила сменой имиджа и рассказала, что ее раздражает. Звезда опубликовала новое фото в Instagram, на котором позирует с кудрявыми волосами. В подписи под фото певица призналась, что ее раздражает форма обращения «дорогая». Певица считает это грубым и неискренним.

«При том, если говорят дорогая Вера, как официальное обращение, это нормально. Но если просто дорогая, для меня это звучит очень грубо и неискренне. Мое ближайшее окружение это знает, поэтому не называют так», — написала Брежнева. Она также добавила, что не любит получать сообщения, авторы которых не подписываются.

Недавно снова появились слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Певица не стала опровергать слухи, а резко ответила одной из подписчиц.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Янис и Анна

Уже целуются на публике: Седокова впервые вышла в свет с женатым любовником (фото)

Кот и белка

Настырная приставучая белка озадачила кота, заставляя его поиграть с ней (видео)

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер