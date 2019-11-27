Украина

Рейтингу Владимира Зеленского пока не грозит катастрофическое падение, хотя, как показывают данные соцопросов, определенное снижение уже произошло. Об этом в интервью «Радіо Свобода» рассказывает политолог Вадим Васютинский.

«То, что рейтинг пополз вниз, не так его, как фракции, это понятно. Но когда мы говорим о массовом сознании, которое, на мой взгляд, является решающим… Так вот, украинское массовое сознание зашло в состояние упорства», — отмечает Васютинский.

По его словам, Зеленский выступил неким спасителем от Порошенко. И это состояние упорства еще остается, так как пока нет слишком сильных отрицательных изменений. Поэтому, по словам политолога, рейтингу Зеленского принципиально ничего не угрожает.

По поводу предстоящей встречи «нормандской четверки» Васютинский сказал: «На переговорах Путин что-то кинет Зеленскому, чтобы он мог похвастаться. Потому что для Путина Зеленский выгоднее, чем Порошенко. Сейчас топить Зеленского Путину, видимо, не выгодно. Его можно постепенно наклонять туда, куда Путину хочется. Поэтому я думаю, что он Зеленскому поможет, и будет что показать людям. Как долго будет длиться этот эффект, уже другой вопрос. Но я думаю, несколько месяцев у Зеленского будет».

Ранее сообщалось, что украинцы назвали, кого из президентов они больше всего уважают.

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