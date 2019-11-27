Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь

Украина

В последний месяц этого года средняя температура воздуха будет составлять от -4° до +1°, а в Крыму — до 3° тепла. Ранее был представлен прогноз погоды на ближайшие дни.

По информации Украинского гидрометцентра, больше всего осадков выпадет в горных районах и на Закарпатье: 82−108 мм. В целом по стране среднемесячное количество осадков составит 34−72 мм. Эти показатели находятся в пределах средних многолетних значений.

В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а при оттепелях — туманы и гололед.

Как сообщалось ранее, синоптики дали прогноз на Новый год и Рождество. Под конец декабря в Украину придут морозы, а 28−29 декабря будут снегопады. 31 декабря средняя температура днем может опуститься до -5°, на Рождество ожидается похолодание до -13°.

Фото: w-n.com.ua

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