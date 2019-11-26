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Снега не ждите: синоптик дал прогноз на Новый год и Рождество
Декабрь в 2019 году ожидается теплее, чем в предыдущие годы. Синоптики отмечают, что полноценные зимы в Украине становятся все короче и короче. О прогнозе на новогодние праздники сообщают Факты ICTV.
Ресурс Метеопрог информирует, что похолодание и снегопады будут характерны для второй половины месяца. Народный синоптик Леонид Горбань также утверждает, что под конец декабря в Украину придут морозы, поэтому на Новый год будет холодно. Он прогнозирует, что 28−29 декабря будут снегопады, но встреча Нового года пройдет без осадков.
31 декабря средняя температура днем будет −3…−4 и −4…−5 ночью. Похолодание ожидается на Рождество: −6…−8 днем и −12…−13 ночью.
Ранее сообщалось, что нынешней зимой Украине могут грозить экстремальные холода.
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