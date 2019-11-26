23.88 / 24.11 26.24 / 26.61
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Снега не ждите: синоптик дал прогноз на Новый год и Рождество

14:34 26 ноября 2019 62
Снегопад
Инф. «ФАКТОВ»

Декабрь в 2019 году ожидается теплее, чем в предыдущие годы. Синоптики отмечают, что полноценные зимы в Украине становятся все короче и короче. О прогнозе на новогодние праздники сообщают Факты ICTV.

Ресурс Метеопрог информирует, что похолодание и снегопады будут характерны для второй половины месяца. Народный синоптик Леонид Горбань также утверждает, что под конец декабря в Украину придут морозы, поэтому на Новый год будет холодно. Он прогнозирует, что 28−29 декабря будут снегопады, но встреча Нового года пройдет без осадков.

31 декабря средняя температура днем будет −3…−4 и −4…−5 ночью. Похолодание ожидается на Рождество: −6…−8 днем и −12…−13 ночью.

Ранее сообщалось, что нынешней зимой Украине могут грозить экстремальные холода.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

София Ротару

"Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару

Х-фактор судьи&nbsp;— Данилко, Полякова, Каменских, Сафина

«Что за фигня!»: Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)

Пенсии

Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер