Украина

Снега не ждите: синоптик дал прогноз на Новый год и Рождество

Декабрь в 2019 году ожидается теплее, чем в предыдущие годы. Синоптики отмечают, что полноценные зимы в Украине становятся все короче и короче. О прогнозе на новогодние праздники сообщают Факты ICTV.

Ресурс Метеопрог информирует, что похолодание и снегопады будут характерны для второй половины месяца. Народный синоптик Леонид Горбань также утверждает, что под конец декабря в Украину придут морозы, поэтому на Новый год будет холодно. Он прогнозирует, что 28−29 декабря будут снегопады, но встреча Нового года пройдет без осадков.

31 декабря средняя температура днем будет −3…−4 и −4…−5 ночью. Похолодание ожидается на Рождество: −6…−8 днем и −12…−13 ночью.

Ранее сообщалось, что нынешней зимой Украине могут грозить экстремальные холода.

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