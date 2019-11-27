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Общество и люди

Шутка юмора удалась: иллюзионист шокировал пассажиров в аэропорту "Борисполь" (видео)

20:19 27 ноября 2019 146
Багажная лента
Инф. «ФАКТОВ»

Аэропорт «Борисполь» опубликовал забавное видео из зала прилета. Там на багажной ленте зафиксировали женские ноги. Напомним, неделей ранее аэропорт встречал «Снежного барса».

После проверки ноги оказались не настоящими — веселым утро пассажиров рейса из Дубая сделал иллюзионист Роман Бондарчук.

«Благодарим за возможность не забывать о чудеса вокруг нас», — прокомментировали видео представители крупнейшего аэропорта страны.

Напомним, В четверг, 21 ноября, в международном аэропорту «Борисполь» задержали отправление рейса в Дубай авиакомпании Azur Air Ukraine. И это был не первый форс-мажор, который приключился в аэропорту в последнее время.

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