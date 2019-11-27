Происшествия

Достал гранату и выдернул чеку: в Ровно обезвредили злоумышленника, угрожавшего подорвать себя вместе с полицейскими (фото)

В городе Ровно, где недавно горел ресторан в центре города, едва не случилось другое ЧП: полицейским удалось предотвратили взрыв гранаты, который грозился совершить злоумышленник из Запорожья.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Согласно информации правоохранителей, на одной из улиц Ровно сотрудники полиции обнаружили незаконную АЗС.

При составлении протокола было установлено, что 60-летний уроженец Запорожья, проживающий в Ровно, уклоняется от органов следствия за незаконное обращение с оружием и боеприпасами. По причине совершения преступления его разыскивают правоохранители Харьковщины.

Мужчину доставили в Ровенский отдел полиции, где он вел себя спокойно и любого сопротивления не оказывал. Однако, когда полицейские решили провести осмотр задержанного и поместить его изолятор временного содержания, уроженец Запорожья бросился к двери и выбежал из помещения.

Он стремительно побежал прочь от отделения полиции, но попал в тупик на улице Пушкина, где, «припертый к стенке», достал гранату и выдернул чеку. Угрожая, что взорвет себя и полицейских, мудчиеа запрещал любому приближаться.

В результате переговоров полицейским удалось убедить злоумышленника сдаться, а гранату обезопасить.

60-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении за незаконное обращение с боеприпасами) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Граната Ф-1 изъята и направлена для проведения экспертизы. Кроме того, полицейские в рамках досудебного расследования устанавливать происхождение гранаты.

«Максимальное наказание, которое может грозить уроженцу Запорожье — семь лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на пятницу, 22 ноября, в Киеве в центре города в подъезде жилого дома в шахте лифта взорвали гранату.

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