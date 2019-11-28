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Украина

В комитете Рады одобрили важную поправку относительно расследования "дел Майдана"

1:35 28 ноября 2019 29
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

Поправка в закон о ГБР, которая позволит разблокировать расследования «дел Майдана», получила одобрение Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Ранее из-за отсутствия такой правки адвокат семей «Небесной сотни» Евгения Закревская объявила голодовку.

Об этом в Facebook сообщил член кадровой комиссии ГПУ Александр Леменов.

За соответствующее решение проголосовали 18 из 19 членов комитета на заседании в среду.

В случае одобрения Радой данная поправка в законопроект № 2116 «О Государственном бюро расследований» прокурорам Управления спецрасследований ГПУ, а также следователем ГПУ, которые осуществляли расследование дел Майдана, перейти без прохождения конкурса на работу в ГБР.

«Теперь решение за сессионным залом, который должен проголосовать за законопроект № 2116», — написал Леменов.

Напомним, 22 ноября адвокат семей «Небесной сотни» Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана. По словам юриста, следствие по делам Майдана остановилось, в том числе из-за того, что Верховная Рада не приняла поправки к закону о Государственном бюро расследований. Также Закревская добавила, что не будет принимать пищу до того момента, пока депутаты не примут необходимую поправку и не будет создано управление, куда смогут перевести следователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на четвертый день голодовки адвоката семей «Небесной сотни» Евгении Закревской к ней присоединились двое активистов — Михаил Шекета и Николай Колорович.

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