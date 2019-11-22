Адвокат семей «Небесной сотни» объявила голодовку: названа причина

Украина

Евгения Закревская, адвокат семей «Небесной сотни», объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана. О своем решении она заявила эфире программы «Право на власть» на «1+1», передает УНН.

По словам юриста, следствие по делам Майдана остановилось, в том числе из-за того, что Верховная Рада не приняла поправки к закону о Государственном бюро расследований.

«Сегодня первый день, когда перестало проводиться расследование дел Майдана. Оно не будет происходить, пока не проголосуют поправку в закон о ГБР, а именно поправку № 318 о том, что следователи прокуратуры, которые все это время проводили расследование по делам Майдана могут перейти в ГБР и продолжить это расследование уже в новой структуре», — сказала она

Также Закревская добавила, что не будет принимать пищу до того момента, пока депутаты не примут необходимую поправку и не будет создано управление, куда смогут перевести следователей.

Напомним, в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений в «делах Майдана». По словам директора ГБР Романа Трубы, как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст материалы уголовных производств, следователи приступят к работе.

С 20 ноября следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, потому что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР. В свою очередь, ГПУ с 20 ноября теряет полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции Достоинства должны быть переданы в ГБР.

15 ноября Рада начала рассматривать законопроект № 2116 о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 21 ноября, в День достоинства и свободы, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена почтили память Героев Небесной сотни. Они установили лампадки на месте гибели участников Революции достоинства и почтили их память минутой молчания. Там же глава государства заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо.

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