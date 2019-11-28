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Почти как руки-базуки: накачать бицепсы-банки можно с помощью воображаемых гантелей (видео)

Накачать бицепсы можно различными способами — в том числе и обратившись за помощью к медикам.

Но в большинстве случаев все способы все способы предполагают наличие какого-либо спортивного снаряда — гантели или гири. Хотя из опыта многие знают, что когда появляется желание «накачаться», нужных «железяк» под руками обычно не оказывается.

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К счастью, в таких случаях можно достичь желаемой цели при помощи альтернативных способов тренировок, для которых не нужны отдельные помещения и спортивные снаряды.

В этом уверен популярный блогер и сторонник здорового образа жизни Тамир Шейх рассказал, пишет vladtime.

При этом спортсмен перед демонстрацией этого необычного упражнения показал несколько вариантов подтягиваний на турнике обратным хватом: с узким, средним и широким расположением рук.

По мнению спортсмена, каждый подход нужно выполнять, что называется, до отказа. Перерывы между ними каждый человек должен определить самостоятельно, в зависимости от собственной подготовки.

После этого Тамир показал весьма необычное упражнение, которое можно выполнять как в сочетании с подтягиваниями, так и вообще без них.

Во-первых, необходимо представить, что в руке находится гантель или гиря. Затем на выдохе нужно выполнить сгибание в локте по направлению к себе. При этом второй рукой создаётся сопротивление на первую. Как только наша «гантель» будет поднята вверх — нужно максимально напрячь бицепс и сделать довыдох.

И человеку необходимо удерживать руку в согнутом положении около 20 секунд. Причём во время этого можно нормально дышать. Затем то же самое выполняется и на другую сторону.

По мнению Тамира, такая тренировка придаёт бицепсу атлетическую форму, а также развивает силу и выносливость.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при занятиях спортом всегда важно обращаться за консультацией к медикам — ведь даже в столице нередки случаи, когда перегрузки заканчивались фатальным исходом.

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