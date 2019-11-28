Пенсионный фонд заподозрили в неэффективном использовании выделяемых средств

Украина

Работа Пенсионного фонда Украины (ПФУ), которому бюджетом предусмотрено выделить 173 миллиардов гривень в следующем году, не вызывает, мягко говоря, особого доверия правительства.

Такой вывод можно сделать, исходя из решения Кабмина провести в 2020 году международный аудит данного учреждения.

О намерениях провести такой аудит заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, пишут Українськi Новини.

Причина, по словам главы правительства, — «оптимизация работы» учреждения.

«Сегодня мы приняли решение фактически о проведении аудита, то есть сделали шаг для проведения независимого аудита одной из международных компаний. Мы сейчас ее еще выбираем. Нам нужно провести независимый аудит, чтобы четко понять, что у нас происходит с Пенсионным фондом», — сказал Гончарук.

Премьер отметил, что у правительства есть определенные основания считать, что значительная часть средств ПФ используются неэффективно.

Кроме того, Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства социальной политики по замене бумажных трудовых книжек на электронные.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ПФУ намерен с 31 декабря предоставлять пенсионное обеспечение в е-формате. В связи с этим в ближайшее время начнет свою работу «Пенсионный калькулятор». В нем граждане смогут автоматически вычислить размер своих выплат. Кроме того, в июне 2020 года в Украине будет введено следующие изменения: механизм автоматического, без личного обращения пенсионера назначений пенсий по достижении определенного пенсионного возраста; обязательная профессиональная накопительная пенсионная реформа для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

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