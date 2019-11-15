Зарплаты и пенсии в Украине вырастут: названы суммы

Украина

В принятом Верховной Радой 14 ноября проекте Государственного бюджета на 2020 год заложено существенное повышение минимальных заработных плат.

Об этом пишет Styler.

Издание отмечает, что данное повышение будет самым высоким с 2017 года, когда «минималка» выросла в два раза (тогда увеличение было связано с индексацией и сильной инфляцией.

Динамика роста минимальной зарплаты с 2016 года выглядела так:

2016 год — 1600 грн,

2017 год — 3200 грн (+1600),

2018 год — 3723 грн (+523),

2019 год — 4173 грн (+450).

Но уже с 1 января 2020 года размер минимальной заработной платы будет повышен на 550 гривен и составит 4723 грн.

При этом важно учитывать то, что названные суммы существенно обрезаются налогами. То есть получатели «минималок» в 2019 году ежемесячно видели на своем счету чуть более 3500 гривен.

В целом в проекте государственного бюджета предусмотрено 173 миллиардов гривен в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на 2020 год.

На выплаты субсидий в проекте запланировано 47 миллиардов гривен.

Кроме того, планируется ввести надбавки одиноким пенсионерам. В бюджете на это предусмотрено 806 миллионов гривен. Также на уход за гражданами старше 80 лет повысятся надбавки на 670 гривен.

Также в 2020 году минимальная пенсия поднимается с 1638 гривен до 1769 гривен. Это предусмотрено проектом бюджета. На данный момент размер средней пенсии составляет около 3020 гривен.

О том, почему повышение было довольно «скромным», журналистам в кулуарах Рады рассказал заместитель главы Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин, пишет УНН.

Причина, по его словам — в попытке «сбалансировать» бюджет.

«Доходная часть бюджета, которая сформирована правительством, позволяет максимально поднять минималку, по учителям — поднять зарплаты, поднять пенсии. То есть существует поднятие социальных стандартов, но доходная часть, которая есть на сегодняшний день, позволяет поднять в таких рамках, чтобы бюджет был сбалансированным», — отметил Трухин.

При этом он добавил, что парламент, включая оппозиционные фракции, будет работать над тем, чтобы эти соцстандарты были увеличены в течение года.

«Сейчас мы с коллегами разрабатываем целый ряд законопроектов, которые могут быть ресурсными — это и янтарь, и игорный бизнес, которые будут проголосованы, и тогда будет увеличена доходная часть бюджета, и эти доходы более реалистично можно будет распределить», — добавил нардеп.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада голосами 280 народных депутатов приняла проект Государственного бюджета на следующий год. За принятие государственного бюджета проголосовала партия «Слуга народа» (241 голос), группа «За будущее» (19 голосов), а также внефракционные (20 голосов). Другие фракции не голосовали.

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