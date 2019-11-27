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Пенсия в Украине: какие нововведения ждут получателей выплат в 2020 году
Уповая на принятый парламентом проект Госбюджета на 2020 год, украинцы ожидают увеличения получаемых выплат в Новом году.
Издание АиФ сделало анализ нововведений, которые ранее анонсировало правительство.
Прежде всего, с 31 декабря 2019 большинство административных услуг будут предоставляться в е-формате, в том числе и пенсионное обеспечение. В связи с этим в ближайшее время начнет свою работу «Пенсионный калькулятор». В нем граждане смогут автоматически вычислить размер своих выплат.
Кроме того, в июне 2020 года в Украине будет введено следующие изменения:
механизм автоматического, без личного обращения пенсионера назначений пенсий по достижении определенного пенсионного возраста;
обязательная профессиональная накопительная пенсионная реформа для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.
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Также не стоит забывать о запланированном повышении минимальной заработной платы: с 1 января 2020 года ее размер составит 4723 грн (увеличение на 550 гривень). При этом «минималка», которая равняется размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, вырастет на 8% - с 1638 до 1769 гривен (увеличение на 131 гривню).
Благодаря этому повышению минимальная пенсия также поднимется — с 1638 гривень до 1769 гривень. Кроме того, в январе планируется увеличение пенсий военным и некоторым другим группам пенсионеров.
Также напомним, что на март будущего года запланирована индексация пенсий всем пенсионерам. Но она станет возможной только в том случае, если власть проведет реформу прожиточного минимума (ПМ), отвязав его от многих выплат и сделав его «реалистичным».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минсоцполитики заявили о том, что система финансирования соцуслуг будет изменена — деньги направят на оплату самих услуги, а не чиновникам, которые будут ими распоряжаться.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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