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То дождь, то снег: синоптик дала прогноз погоды в Украине до конца недели
После небольшого потепления, которое пришло в Украину, в стране вновь похолодает, пойдет дождь, а потом и снег.
В эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, вскоре столбики термометров опустятся ночью до 0−5 градусов мороза, днем будет около 0, на юге — до 5 тепла. «29−30 ноября пойдет дождь, а затем — мокрый снег и снег. В Украине погоду будет определять влажный холодный воздух с Атлантики», — прогнозирует синоптик.
В субботу, 30 ноября, мокрый снег возможен местами на западе и севере страны, на юге ожидается сухая погода, а на остальной территории — дождь. Днем теплее всего будет в южных регионах. Так, в Одесской области воздух прогреется до 12 градусов. На западе и севере — до +4 градусов.
В воскресенье, 1 декабря, почти по всей Украине будет сухо. Лишь в Харьковской области возможен мокрый снег. Днем порывы ветра до 10 метров в секунду. В Сумской и Харьковской областях температура воздуха опустится в дневное время до 1 градуса мороза, а на юге достигнет плюс 6 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2019 года синоптики прогнозируют сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а при оттепелях — туманы и гололед.
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