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Общество и люди

Дыхание зимы: появилось впечатляющее фото заснеженных Карпат

9:15 28 ноября 2019 193
Снег на горе Поп Иван
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в четверг, 28 ноября, на горе Поп Иван Черногорский шел мелкий снег. Синоптики прогнозируют, что 30 ноября мокрый снег возможен местами на западе и севере страны.

По состоянию на 8:45 температура воздуха составляла -2 °С. Ветер юго-западный 10 м/с, облачно, ограниченная видимость до 100 м.

Тем временем на курортном Буковеле снега пока что не видно. В горах — туман, температура воздуха плюсовая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2019 года средняя температура воздуха прогнозируется на уровне от -4° до +1°, а в Крыму — до 3° тепла. Синоптики предполагают, что больше всего осадков выпадет в горных районах и на Закарпатье: 82−108 мм.

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