- 10:37 Зависимый дофамин: ученые выяснили, как «гормон радости» влияет на наши действия и чувства
- 10:35 «Мой ли это голос – я не могу сказать»: Труба сделал любопытное заявление о «прослушке»
- 10:34 В центре Киева обворовали офис НСЖУ: первые детали и фото с места происшествия
- 10:22 Сына известного российского художника засосало в унитаз во время полета
- 10:15 ПриватБанк перешел в собственность Кабмина
- 10:13 Королева Елизавета передаст бразды правления принцу Чарльзу через 18 месяцев — СМИ
- 10:12 Нахрапом не получилось: Путин перешел к плану "Б" по поводу захвата Беларуси
- 10:10 Где смотреть онлайн «Мальме» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 10:01 Без спецназа никак нельзя: сеть вскипела из-за утренних обысков у Маруси Зверобой
- 10:00 Гигантские фонари и яркое шоу: в Киеве откроется новый фестиваль
- 09:48 Сэкономит на НАТО: стало известно о планах Трампа увеличить помощь Украине
- 09:40 Пенсионерка по ошибке пригласила незнакомого парня на День благодарения: с тех пор они отмечают его вместе уже четыре года
Нахрапом не получилось: Путин перешел к плану "Б" по поводу захвата Беларуси
Россия не оставила надежду «интегрировать» в себя Беларусь, однако президент Лукашенко максимально утилизировал стремление РФ продвинуться дальше и преуспел в этом. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.
По его словам, сейчас активно ведется двусторонний разговор об экономическом сближении.
«В частности, речь идет о создании условий для инвесторов. Но такие вещи, как сближение налогового законодательства, сближение Хозяйственных кодексов — они, скорее всего, погрязнут в очень долгих обсуждениях», — объяснил Тышкевич, подчеркнув, что это будет происходить в том же режиме, который был задан полтора-два года назад: говорить об этом, но ничего не делать.
А тем временем Россия анализирует неудачу своей прежней стратегии «с наскока» интегрировать Беларусь, и по итогам этого анализа будет работать по другому — в долгую, немного изменив политику, уверен эксперт.
«Это нормальные качели: что-то у них получилось, что-то не получилось. Теперь россияне проанализируют результаты и будут пытаться действовать дальше», — отметил Тышкевич.
Больше читайте в статье «ФАКТОВ»: «Украина может спасти Беларусь от Путина: что задумал Лукашенко
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, который официально так и не признал аннексию украинского Крыма Россией, все же считает «неправильным» передачу полуострова Украине в советское время. Об этом он заявил, пребывая в Калининградской области России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!