Мир

Нахрапом не получилось: Путин перешел к плану "Б" по поводу захвата Беларуси

Россия не оставила надежду «интегрировать» в себя Беларусь, однако президент Лукашенко максимально утилизировал стремление РФ продвинуться дальше и преуспел в этом. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

По его словам, сейчас активно ведется двусторонний разговор об экономическом сближении.

«В частности, речь идет о создании условий для инвесторов. Но такие вещи, как сближение налогового законодательства, сближение Хозяйственных кодексов — они, скорее всего, погрязнут в очень долгих обсуждениях», — объяснил Тышкевич, подчеркнув, что это будет происходить в том же режиме, который был задан полтора-два года назад: говорить об этом, но ничего не делать.

А тем временем Россия анализирует неудачу своей прежней стратегии «с наскока» интегрировать Беларусь, и по итогам этого анализа будет работать по другому — в долгую, немного изменив политику, уверен эксперт.

«Это нормальные качели: что-то у них получилось, что-то не получилось. Теперь россияне проанализируют результаты и будут пытаться действовать дальше», — отметил Тышкевич.

Больше читайте в статье «ФАКТОВ»: «Украина может спасти Беларусь от Путина: что задумал Лукашенко

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, который официально так и не признал аннексию украинского Крыма Россией, все же считает «неправильным» передачу полуострова Украине в советское время. Об этом он заявил, пребывая в Калининградской области России.

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