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Украина

Лукашенко отличился громким заявлением о передаче Крыма Украине

14:55 26 ноября 2019 373
Лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который официально так и не признал аннексию Крыма, все же считает «неправильным» передачу полуострова Украине в советское время. Об этом белорусский лидер заявил, пребывая в Калининградской области России.

По его словам, еще во времена СССР «было много разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии».

«Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине — оказалось, что „неправильно“ сделали», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым, передают российские СМИ.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина может забыть о возвращении Крыма. Якобы полуостров уже не вернется под контроль Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Россию предупредили о возможности потерять Калининградскую область.

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