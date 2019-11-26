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Лукашенко отличился громким заявлением о передаче Крыма Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко, который официально так и не признал аннексию Крыма, все же считает «неправильным» передачу полуострова Украине в советское время. Об этом белорусский лидер заявил, пребывая в Калининградской области России.
По его словам, еще во времена СССР «было много разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии».
«Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине — оказалось, что „неправильно“ сделали», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым, передают российские СМИ.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина может забыть о возвращении Крыма. Якобы полуостров уже не вернется под контроль Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Россию предупредили о возможности потерять Калининградскую область.
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