Зависимый дофамин: ученые выяснили, как «гормон радости» влияет на наши действия и чувства

Здоровье и медицина

Почему мы радуемся, получаем удовольствие от тренировок и какая невероятная сила подталкивает нас взять десерт или сигарету, когда нам грустно? Причину можно найти в гормоне дофамин, который руководит нашими действиями и чувствами.

Ученые выявили, что дофамин — это нейромедиатор, который обеспечивает чувство удовольствия и его предвкушение, и возникает даже от воспоминаний о нем. Также он работает в процессе возникновения мотивации, формирования шаблонов поведения и привычек, регуляции цикла сон — бодрствование и помогает работе двигательной функции.

«Гормон радости», как часто называют дофамин, также формирует зависимости. На примере одной из самых распространенных зависимостей — курения — это происходит так: в процессе курения никотин действует на рецепторы вознаграждения, организм запоминает, что мы сделали что-то хорошее и полезное для выживания, что впоследствии повышает уровень дофамина. Человек начинает чувствовать себя счастливым и сосредоточенным, постепенно привыкая к этому. Количество рецепторов в мозгу повышается, но при этом чувствительность каждого отдельного рецептора снижается. Вследствие это приводит к тому, что наших собственных рецепторов недостаточно для поддержания естественного чувства радости и счастья. Для этого курильщику необходим никотин, который стимулирует выработку дофамина — такова психология зависимости.

В работе о проблемах курения под названием «Утерянный рай» (2014) авторы рассказывают об интересном результате ряда томографических экспериментов: обычно система вознаграждения активируется, когда людям предлагают, например, деньги или еду. У курильщиков все наоборот: система вознаграждения плохо воспринимает денежные и пищевые стимулы, но очень хорошо активируется на рисунок сигареты. Это значит, что курение провоцирует когнитивные изменения и вызывает больше удовольствия от курения, нежели от других вещей. Даже после того, как курильщики преодолевают физическую зависимость — путём длительной работы с психологом, с помощью дыхательных практик и никотинозамещающей терапии, поведенческие когнитивные изменения все ещё могут сохраняться. Курение имеет способность откладываться в человеческой памяти как один из самых приятных активаторов дофамина, и среди всех отказавшихся курильщиков в течение года 75% вновь начинают курить. Поэтому, если вы не курите, не начинайте, курите — бросайте, а если не бросаете — переходите на менее вредные альтернативы.

За последние десятилетия была разработано множество вариантов борьбы с проблемой курения. Например, в Швеции и Норвегии помогает бросить курить увлажненный табак — традиционный снюс. Большое количество разработок в области технологий — вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака, а также мобильные приложения, позволяющие отслеживать количество невыкуренных сигарет и чистоту легких, — также упрощают процесс перехода. Некоторые бывшие курильщики утверждают, что большую пользу до них принесла книга Аллена Карра «Легкий способ бросить курить». А знаменитый «Календарь бросившего курить», который одобрен ВОЗ, поэтапно рассказывает, что происходит с организмом и каких изменений ожидать. И самое главное — тренировки, занятия танцами, здоровый и активный образ жизни естественным образом повышают уровень дофамина и уменьшают тягу к курению.

Работу гормонов и нашего организма не так-то легко переучить, но это вполне возможно — важны только желание, терпение и сила воли. Радуйтесь обычным, простым вещам, и пусть ваш дофамин никогда не будет зависим от курения!

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