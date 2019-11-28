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- 11:16 «Это и есть скрепы»: сеть шокировало видео из детской больницы в России
«Это и есть скрепы»: сеть шокировало видео из детской больницы в России
В сеть выложили видео, снятое в детской больнице Красноярска (Россия), условия в которой просто ужасающие. Ранее в соцсети попало видео, на котором снята санитарка, умывающая пациентку тряпкой для мытья пола.
«Красноярская больница № 20. Так с рождения приучают детей к жизни в России», — говорится в комментарии к видео, выложенному в соцсети.
Красноярская больница 20.— Alex Belenky (@gun1man) November 27, 2019
Так с рождения приучают детей к жизни в России. pic.twitter.com/IXhv50jThA
В комментариях под этим постом многие интернет-пользователи ужасались состоянием детской больницы, а другие уверяли, что это — «подвальный переход из одно здания в другой».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили шокирующие фото одной из больниц России в городе Иваново. Одна из местных жительниц написала, что лежала в этом медучреждении лет 30 назад, и что с тех пор мало что изменилось.
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