Мир

«Это и есть скрепы»: сеть шокировало видео из детской больницы в России

В сеть выложили видео, снятое в детской больнице Красноярска (Россия), условия в которой просто ужасающие. Ранее в соцсети попало видео, на котором снята санитарка, умывающая пациентку тряпкой для мытья пола.

«Красноярская больница № 20. Так с рождения приучают детей к жизни в России», — говорится в комментарии к видео, выложенному в соцсети.

Красноярская больница 20.



Так с рождения приучают детей к жизни в России. pic.twitter.com/IXhv50jThA — Alex Belenky (@gun1man) November 27, 2019

В комментариях под этим постом многие интернет-пользователи ужасались состоянием детской больницы, а другие уверяли, что это — «подвальный переход из одно здания в другой».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили шокирующие фото одной из больниц России в городе Иваново. Одна из местных жительниц написала, что лежала в этом медучреждении лет 30 назад, и что с тех пор мало что изменилось.





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