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Мир

«Это и есть скрепы»: сеть шокировало видео из детской больницы в России

11:16 28 ноября 2019 549
Больница в Красноярске
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео, снятое в детской больнице Красноярска (Россия), условия в которой просто ужасающие. Ранее в соцсети попало видео, на котором снята санитарка, умывающая пациентку тряпкой для мытья пола.

«Красноярская больница № 20. Так с рождения приучают детей к жизни в России», — говорится в комментарии к видео, выложенному в соцсети.

В комментариях под этим постом многие интернет-пользователи ужасались состоянием детской больницы, а другие уверяли, что это — «подвальный переход из одно здания в другой».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили шокирующие фото одной из больниц России в городе Иваново. Одна из местных жительниц написала, что лежала в этом медучреждении лет 30 назад, и что с тех пор мало что изменилось.


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