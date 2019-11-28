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Зонты будут в тренде: синоптик дала прогноз погоды на пятницу, 29 ноября

12:24 28 ноября 2019 174
Зонты будут в тренде: синоптик дала прогноз погоды на пятницу, 29 ноября
Инф. «ФАКТОВ»

В Украину движется атмосферный фронт, который принесет дожди. 29 ноября их ожидают в большинстве регионов нашей страны, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко. Напомним, утром 28 ноября в Карпатах выпал мелкий снег.

Утешением станет температура воздуха — максимально она составит 4−8 градусов тепла, а на Юге и Западе Украины — 7−12 градусов.

Утром 29 ноября более интенсивные дожди ожидаются в западных областях, а днем они передвинутся восточнее, вдоль полосы Сумская — Харьковская — Полтавская — Черкасская — Днепропетровская — Кировоградская области вплоть до Николаевской, Херсонской областей и Крыма.

В Киеве в пятницу, 29 ноября, также ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет отметки в 4−5 градусов.

В будущем, 1−2 декабря, придет новая волна похолодания, которая закончится уже 4−5 декабря.

Напомним, ранее синоптики уже спрогнозировали, что после небольшого потепления, неожиданно порадовавшего украинцев, в стране вновь похолодает, что закончится снегом.

Какую погоду ждать в декабре, читайте в статье «ФАКТОВ» «Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь».

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