Стиль жизни

Первую картину написала пять лет назад и с тех пор не могу остановиться, — Светлана Леонтьева (фото)

В столице открылась художественная выставка известной телеведущей, которая создала уже свыше 150 полотен

«Вообще-то, по образованию я физик, потому что красотой этой науки меня заразил папа, — говорит Светлана Леонтьева, которую многие знают как телевизионную ведущую. — Ведь именно физика может объяснить, например, появление на небе радуги или почему идет снег».

А второе образование у Светланы искусствовед. Историю искусств она изучала, но сама взяла в руки кисть… случайно. И за пять лет создала свыше 150 полотен. Недавно Леонтьева стала членом Союза художников Украины, не имея профильного образования, и единственным художником-любителем, которому столичная арт-галерея «GAMMA» предложила провести персональную выставку. Название выбрали яркое, чтобы контрастировало с осенне-зимним настроением, — «Магия света». Продлится выставка до середины декабря. Адрес арт-галереи — улица Грушевского, 9.

Картина «Замріяна» стала визиткой персональной выставки Светланы Леонтьевой «Магия света»

— Три года назад на журналистском благотворительном аукционе, во время которого представители разных изданий собирали деньги на покупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии, ваша картина «Двойная радуга» была продана за рекордную сумму — десять тысяч гривен.

— Тогда я уже была опытным участником таких журналистских аукционов, — рассказывает Светлана Леонтьева. — Кстати, с них и началось мое увлечение живописью. Дело случая… Как-то главный врач центра Владимир Жовнир предложил поучаствовать в интересном мероприятии: прямо в холле кардиоцентра журналисты в паре с профессиональными художниками пишут картины, а в это время руководитель Центра детской кардиологии и кардиохирургии, известный кардиохирург Илья Емец делает новорожденному плановую операцию на сердце. Операция в среднем длится семь часов. Столько же времени будет на написание картины. Я согласилась. Правда, накануне взяла один урок. И вот мы пишем картины «в четыре руки» с художниками. В акции, кроме меня, участвовали Юра Горбунов, Маргарита Сичкарь, Слава Фролова, Потап, Настя Каменских. Моя картина называлась «Одуванчики», или «Радость жизни». На благотворительном аукционе ее купило посольство Казахстана. У меня был повод гордиться и говорить, что первая картина сразу уехала за рубеж.

— Хороший старт…

— Уже пять лет не могу остановиться. Поначалу картины дарила, затем появились покупатели. Но, составив каталог, выяснила, что у меня уже более 150 полотен.

— Они написаны акварелью, маслом?

— Маслом, причем по мокрому холсту. Освоила технологию старых фламандских мастеров, которая дает эффект свечения. Она очень трудоемкая. Сначала пишешь картину, затем покрываешь ее тонким слоем прозрачной масляной краски. Сохнет картина почти две недели, после чего еще несколько раз надо повторять покрытие. Такой техникой пользовался, например, Рембрандт. У него дивный свет…

— Приходится учиться у великих?

— Опыт великих бесценный. Но я уже не самоучка. Когда поняла, что в живопись можно нырнуть с головой, отключиться на какое-то время от реальности, начала серьезно заниматься в студии «АРТОС», брать уроки у профессионального художника Александра Добродия.

— А какие сюжеты любимые?

— Люблю разнообразие. Пейзажи увлекательны. Особенно нравится писать небо и воду. Проводя мастер-классы, предлагаю участникам рисовать море. На одном из последних занятий Анжелина Швачка, наша оперная дива, впервые взявшись за кисть, написала чудесный морской пейзаж! А еще я очень полюбила работать над натюрмортом. Там столько деталей! Например, в картине «Гранат» надо было «подсветить» каждое зернышко… А вообще, я поняла: не надо бояться пробовать делать в своей жизни что-то новое. Советую это всем. Может, вы талантливы, но не узнаете об этом, если не сделаете первый шаг. Главное — преодолеть свои комплексы. Это не поздно в любом возрасте.

«Никогда не поздно сделать шаг — и открыть в своей жизни что-то новое, — говорит Светлана Леонтьева. — Я ныряю с головой в живопись, и это ощущение доставляет огромную радость»

Подробнее о выставке Светланы Леонтьевой читайте здесь.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Киеве проходит выставка сокровищ Успенского собора (фото), а на Певческом поле готовятся к открытию фестиваля китайских гигантских фонарей.

Фото предоставлено Светланой ЛЕОНТЬЕВОЙ

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