Житейские истории

— Создавать ожерелья, серьги и броши я начала, когда выросли мои две дочери и сын, — говорит известная мастер украшений из Львова Вера Фарион. — Пока растила детей, мы с мужем держали кафе украинской кухни. Я занималась там организационной работой, которая, признаться, была мне не по душе. Когда прибыли от работы кафе существенно сократились, мы решили его закрыть. Мужу предложили руководящую должность в спортивных структурах (он в молодости был спортсменом), а я занялась созданием украшений. Читайте также: Новые тренды в украшениях: сочетание золота и серебра с бижутерией (фото)

«Каждое мое изделие существует в одном экземпляре»

— Толчком к созданию украшений стал случай: как-то увидела в одном из магазинов Львова очень красивые бусы из валяной шерсти известного мастера Милы Квитки, — продолжает Вера Фарион. — Не сомневалась, что они мне к лицу, захотела купить. Когда услышала, сколько они стоят, поняла, что не куплю. Но подумала: может, сама смогу сделать подобные. Ни знаний, ни навыков в этом деле у меня не было. Ведь по образованию я педагог. Мила Квитка вела в те времена курсы, на которых обучала мастерству валяния из шерсти. Но я решила сама попробовать научиться. Моими учителями стали видеоролики в Интернете. Я проявила настойчивость, терпение, и через некоторое время у меня стали получаться очень даже интересные вещи. Первые успехи вдохновили попробовать делать украшения из других материалов — камня, керамики, стекла… В процессе работы все более убеждалась: это занятие — мое призвание.

Каждое изделие существует в единственном экземпляре

— Как вы нашли своих покупательниц?

— Считаю, если занимаешься каким-либо делом, то оно должно приносить удовольствие. И, конечно, заработок, чтобы можно было развиваться и дальше. Моей первой покупательницей стала знакомая. Она увидела украшение на мне. И спросила, могу ли я создать похожее в красном цвете. Смогла. Впоследствии знакомая не единожды заказывала подарки себе и близким. Потом я случайно увидела в Интернете объявление: магазин сувениров, расположенный в самом центре Львова, предлагает сотрудничество с мастерами, создающими авторские украшения. Условия предельно простые: платишь определенную сумму — получаешь в этой торговой точке полку для продажи своих работ. Не могу сказать, что этот магазин мне нравился, ведь это не был специализированный салон. Там продавались футболки, платки, магниты… В дальнем углу магазина было несколько полочек для авторских украшений. Но главное — я получила возможность представить свои работы в центре Львова. Впрочем, через короткое время этот магазин закрылся. Я не продала в нем ни одного украшения. Но не жалела об этом. Ведь познакомилась с несколькими мастерами. У нас образовалась творческая команда. Одна из моих новых подруг рассказала, что сдается в аренду помещение в центральной части города. Мы решили создать в нем специализированный салон авторских изделий. Там я и нашла своих покупательниц.

Одна интеллигентная пани, купив мои бусы из керамики, поинтересовалась: «Вы сможете сделать точно такие же, только из кораллов?» — «Конечно, но вы понимаете, сколько они будут стоить?» — «Думаю, да. И меня это устроит», — спокойно заявила она. Моя душа переполнялась радостью! Это было лет пять назад.

Наш салон стал одним из самых престижных в городе, ведь на его витринах представлены работы таких признанных мастеров, как Анна Марчук, Татьяна Охрицкая, Марта Стефура, Ольга Гладышева…

Оригинальные часы с зеленым браслетом

Такие бусы станут прекрасным дополнением к часам

Теперь у меня много постоянных клиентов — и во Львове, и в Киеве. Ведь я несколько раз в год участвую в специализированных выставках в столице. Они меня привлекают тем, что на них приходят женщины, которые хотят найти оригинальные авторские украшения. Это моя целевая аудитория. Кстати, специально к каждой такой выставке готовлю новую коллекцию. Еще один важный аспект: я не тиражирую свои изделия — все мои ожерелья, бусы, серьги, броши, кулоны существуют в одном экземпляре, кроме нескольких, которые заказчицы попросили повторить.

«Мне хочется видеть своих покупательниц, общаться с ними»

— В салоне во Львове вы сами продаете свои украшения?

— Да. Это один из ключевых принципов работы нашего салона: покупатели имеют возможность пообщаться с авторами, а мастера — со своими клиентами. Другое дело, что если стану ежедневно находиться в салоне, то будет некогда создавать украшения. Три дня в неделю работаю с покупателями, а остальное время посвящаю творчеству. Мастерскую я обустроила дома. Как правило, не говорю посетителям нашего салона, где мои изделия, — так людям психологически проще откровенно высказывать свое мнение о работах. Часто бывает, что слышу слова похвалы в адрес моих работ. Вдохновляет! А постоянные покупательницы узнают мои работы по моему творческому почерку.

Нужно понимать, что салон — структура коммерческая. Я должна продавать на такую сумму, чтобы внести свою часть средств на оплату аренды и заработать. Мне это удается.

— Чтобы заниматься созданием украшений, вам пришлось учиться паять, обрабатывать металл, камень, стекло?

— Нет. Отдельные элементы моих будущих работ заказываю у других мастеров — витражистов, керамистов… Я делаю эскизы, объясняю, что нужно изготовить, и они выполняют мои заказы. У меня в запасе уже несколько ящичков натуральных камней, стекла, металлической фурнитуры… В шутку их называю «хомячьи запасы». Сажусь за работу только в том случае, когда ощущаю вдохновение. Передаю в своих работах различные настроения и ощущения: того или иного времени года, праздника, радости, защищенности. Кстати, несмотря на то, что сама не изготовляю керамические бусины, не обрабатываю металл, мои руки, как у рабочего человека, постоянно в клее, даже мозоли есть.

Серьги с красными камнями

Эти желтые бусы сделаны из камня

— Продаете работы через Интернет?

— Интернет-магазина не завела — мне это не по душе. Хочется видеть своих покупательниц, общаться с ними. Чтобы они имели возможность примерять мои украшения, подержать их в руках. Но, несмотря на это, мои работы есть за рубежом — в Италии, Испании, Бельгии, Турции, Германии, Польше, Канаде, США. Ведь среди покупателей немало туристов из разных стан. К тому же львовяне берут украшения на подарки друзьям и знакомым, когда едут за рубеж.

В минувшем году я стала партнером первого конкурса красоты «Мисс украинка Нью-Джерси», который проводил Союз украинок Америки.

Вера Фарион в своем ожерелье со старшей дочкой Ириной

— Как на вас вышли его организаторы?

— Моя давняя львовская знакомая Мария Абрамив, которая уже много лет живет в США, написала, что с интересом следит за моим творчеством. Сообщила, что вошла в оргкомитет конкурса красоты, и предложила создать призы для двенадцати финалисток. Сначала я испытала шок. Двенадцать! До конкурса всего два месяца! Для такой работы это очень малый срок. Но я согласилась. Работала так интенсивно, что стала путать день с ночью. Не страшно, главное — успела! Было очень приятно, что среди призов, которые вручали финалисткам, были и мои работы.

А еще третий год выступаю партнером международного фестиваля для талантливых детей «Молода Галичина». Дарить мне в радость.

Среди призов, которые вручали финалисткам конкурса красоты «Мисс украинка Нью-Джерси», были и работы Веры Фарион

— Способности к творческой работе вам передались от кого-то из родителей?

— Думаю, от бабушки. Когда я была маленькой, мы с ней вместе любили смотреть концерты по телевизору. Бабушка показывала мне украшения на артистках и спрашивала: «Нравится?» — «Еще бы!» — «Так я тебе сделаю похожие».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о юной киевлянке Юлианне Пименовой, которая из-за тяжелой болезни долго не умела ни читать, ни писать, тем не менее создает уникальную бижутерию и ювелирные украшения.

Фото предоставлено Верой ФАРИОН



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