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Украина

Не дали отвести ребенка в садик: появились важные данные об обысках у Маруси Зверобой (видео)

12:42 28 ноября 2019 736
Маруся Зверобой
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники ГБР и СБУ, проводящие обыски во доме у волонтера Маруси Зверобой, не разрешили отвести в садик ребенка и «закрыли спинами окна».

Об этом сообщил волонтер Мирослав Гай. По его словам, связи с Марусей Зверобой нет.

Тем временем к дому волонтера приехал адвокат, который рассказал, что производство открыто по нескольким статьям, в том числе, за угрозы в адрес государственного деятеля и призывы к свержению конституционного строя. Он также сообщил, что следователи изъяли три мобильных телефона блокнот с личными записями, а также охотничий карабин и гладкоствольное охотничье ружье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Госбюро расследований заявили, что обыски у Маруси Зверобой проводятся в рамках проводились в рамках уголовного производства, открытого по «факту угроз президенту».


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