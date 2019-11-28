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- 12:42 Не дали отвести ребенка в садик: появились важные данные об обысках у Маруси Зверобой
Не дали отвести ребенка в садик: появились важные данные об обысках у Маруси Зверобой (видео)
Сотрудники ГБР и СБУ, проводящие обыски во доме у волонтера Маруси Зверобой, не разрешили отвести в садик ребенка и «закрыли спинами окна».
Об этом сообщил волонтер Мирослав Гай. По его словам, связи с Марусей Зверобой нет.
Тем временем к дому волонтера приехал адвокат, который рассказал, что производство открыто по нескольким статьям, в том числе, за угрозы в адрес государственного деятеля и призывы к свержению конституционного строя. Он также сообщил, что следователи изъяли три мобильных телефона блокнот с личными записями, а также охотничий карабин и гладкоствольное охотничье ружье.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Госбюро расследований заявили, что обыски у Маруси Зверобой проводятся в рамках проводились в рамках уголовного производства, открытого по «факту угроз президенту».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?