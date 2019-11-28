Украина

Не дали отвести ребенка в садик: появились важные данные об обысках у Маруси Зверобой (видео)

Сотрудники ГБР и СБУ, проводящие обыски во доме у волонтера Маруси Зверобой, не разрешили отвести в садик ребенка и «закрыли спинами окна».

Об этом сообщил волонтер Мирослав Гай. По его словам, связи с Марусей Зверобой нет.

Тем временем к дому волонтера приехал адвокат, который рассказал, что производство открыто по нескольким статьям, в том числе, за угрозы в адрес государственного деятеля и призывы к свержению конституционного строя. Он также сообщил, что следователи изъяли три мобильных телефона блокнот с личными записями, а также охотничий карабин и гладкоствольное охотничье ружье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Госбюро расследований заявили, что обыски у Маруси Зверобой проводятся в рамках проводились в рамках уголовного производства, открытого по «факту угроз президенту».





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter