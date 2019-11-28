Украина

Обыски у Маруси Зверобой: в ГБР назвали причину

Утренние обыски в доме у волонтера Маруси Зверобой, к которой пришли сотрудники Госбюро расследований и спецназ СБУ, проводились в рамках уголовного производства по «факту угроз президенту».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова. Следственные действия еще не завершены, так что никаких деталей она не сообщила.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генеральная прокуратура открыла уголовное производство из-за высказываний в адрес президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие в видеоролике, который записали народный депутат Украины София Федина и волонтер Маруся Зверобой.

Позже ГБР направило в Генпрокуратуру Украины проект сообщения о подозрении народному депутату и волонтеру.

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