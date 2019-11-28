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Украина

ГБР пришло с обыском к волонтеру Марусе Зверобой (видео)

8:10 28 ноября 2019 891
Маруся Зверобой
Инф. «ФАКТОВ»

Рано утром в четверг, 28 ноября, сотрудники Госбюро расследований вместе с бойцами подразделения СБУ «Альфа» пришли с обысками к волонтеру Марусе Зверобой. Ранее ГПУ открыла уголовное производство из-за высказываний народного депутата Украины Софии Федины в адрес президента Владимира Зеленского. Свое обращение Федина записывала вместе с Марусей Зверобой.

Пригрозив ей взломать дверь, представитель ГБР передал решение суда о проведении обыске и забрал у хозяйки дома мобильный телефон. Однако перед тем, как отдать технику, Маруся Зверобой успела сделать запись начала следственных действий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру Украины проект сообщения о подозрении народному депутату и проект представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение Софиии Федины к уголовной ответственности за «угрозы убийством президенту». В ответ София Федина заявила о «режиме Зеленского» в Украине.

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