Нацбанк подал в суд на "слугу народа" Дубинского

Украина

В Национальном банке Украины, ранее заявившем о давлении со стороны экс-владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского, подали в суд на народного депутата Украины из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.

От Дубинского требуют опровергнуть распространенную им на ресурсах DubinskyPro, youtube.com и facebook.com информацию, которую в НБУ назвали недостоверной.

«В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя председателя Екатерины Рожковой якобы организовало „воровскую схему“, которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета», — говорится в сообщении. Вторая информация, обнародованная Александром Дубинским, касается беглого олигарха Сергея Курченко — «Новая власть решила заплатить Курченко 130 млн гривен». В Нацбанке требуют от «слуги народа» ее опровержения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты-расследователи нашли у Александра Дубинского значительное количество движимого и недвижимого имущества, пока что не внесенного в декларацию.

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