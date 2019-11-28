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Украина

Дело Марченко: украинцев возмутило решение суда по залогу арестованному генералу

14:32 28 ноября 2019 236
Дмитрий Марченко
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 28 ноября, в Апелляционном суде Киева состоялось заседание, на котором защита начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, которому выдвинули обвинение в закупке некачественных бронежилетов, обжаловала его арест.

Напомним, что ранее суд арестовал Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн гривен. Сам Дмитрий Марченко в зале суда, где собралась масса людей, пришедших поддержать генерала, не был — с ним общались в режиме видеоконференции. Защита просила освободить генерал-майора или отпустить его на поруки.

Как сообщил блогер Андрей Луганский, суд принял решение уменьшить сумму залога до 20 млн гривен. Марченко. «Суд снизив суму застави до 20-ти млн. Капець. Яка різниця. 20 чи 76?» — написал он и разместил в своем Twitter видео, на котором судья зачитывал решение. Присутствующие в зале встретили его криками «Ганьба» и «Свободу Марченко».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине ноября суд избрал меры пресечения пятерым должностным лицам Минобороны, которым сообщили о подозрении в деле о закупке бронежилетов. Двое из них были отправлены под домашний арест, троим определили арест с возможностью выхода под залог в 76 млн. гривен.

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