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Украина

Дело Марченко: суд избрал меры пресечения всем подозреваемым по громкому делу

14:39 15 ноября 2019 42
Марченко в суде
Инф. «ФАКТОВ»

Избраны меры пресечения для должностных лиц Министерства обороны Украины, которые проходят по «делу о бронежилетах». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Трое чиновников, подозреваемых в организации закупок некачественных бронежилетов, арестованы с возможностью внесения залога в размере по 76 млн грн каждый. Еще двое фигурантов дела отправлены под домашний арест.

Гендиректор ГБР Роман Труба ранее заявлял, что чиновники по предварительному сговору произвели закупку некачественного имущества для ВСУ. Оно приобретено по завышенным ценам и не соответствует требованиям.

Ранее сообщалось, что проведена экспертиза бронежилетов, которые закупало Управление материального обеспечения Минобороны, возглавляемое генерал-майором Дмитрием Марченко. Ее результаты производят ошеломляющее впечатление — 70% изделий полностью простреливаются.

Фото: 5 канал

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