- 16:48 В Украине впервые за годы независимости проведут аудит Верховной Рады
- 16:47 Суд снова отказал прокуратуре в аресте Ляшко
- 16:31 В Киеве опять отменят скоростной трамвай: что произошло
- 16:24 Еще одного известного российского актера не пустили в Украину из-за Крыма
- 16:18 "Дистанцию, которую режим Януковича проходил за годы, режим Зеленского преодолевает за месяцы", — Портников
- 16:18 Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ – это капитуляция Украины перед российскими захватчиками, – Лютый
- 16:17 В гардеробе — пальто овер-сайз и обувь на каблуке: из украинских женщин-военных сделают модниц
- 16:10 Стало известно о планах "Укрзалізниці" повысить цены на билеты в 2020 году: насколько вырастут тарифы
- 15:43 Зеленский хочет изменить госбюджет и просит Раду найти "лишние" 200 миллионов
- 15:42 Первый скандал на «Евровидении-2020»: Венгрия неожиданно отказалась от участия
- 15:41 Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака
- 15:33 Скандал в исправительной колонии под Киевом: тюремщики отказались отпустить заключенного с истекшим сроком наказания
Скандал в исправительной колонии под Киевом: тюремщики отказались отпустить заключенного с истекшим сроком наказания
В Бориспольской исправительной колонии одного из заключенных удерживали после истечения установленного срока заключения. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, освободить его удалось только после вмешательства прокуроров.
О факте нарушения прав заключенного он сам сообщил на приеме у заместителя прокурора Киевской области.
Проведенная проверка подтвердила эту информацию.
Кроме того, 27 ноября в колонии назначили служебное расследование с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.
Напомним, в Харькове СБУ пресекла схему расхищения продуктов питания, закупленных для заключенных, а в Одесском СИЗО тюремщики отказывали в медицинской помощи несовершеннолетнему заключенному.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...