Происшествия

Скандал в исправительной колонии под Киевом: тюремщики отказались отпустить заключенного с истекшим сроком наказания

В Бориспольской исправительной колонии одного из заключенных удерживали после истечения установленного срока заключения. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, освободить его удалось только после вмешательства прокуроров.

О факте нарушения прав заключенного он сам сообщил на приеме у заместителя прокурора Киевской области.

Проведенная проверка подтвердила эту информацию.

Кроме того, 27 ноября в колонии назначили служебное расследование с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Напомним, в Харькове СБУ пресекла схему расхищения продуктов питания, закупленных для заключенных, а в Одесском СИЗО тюремщики отказывали в медицинской помощи несовершеннолетнему заключенному.

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