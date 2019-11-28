- 19:56 «Александрия» — «Вольфсбург»: онлайн видео голов матча Лиги Европы
- 19:43 Я вам покажу бекон: дикий кабан ворвался в McDonald’s, перепугав посетителей
- 19:40 Владельцем сети борделей в Киеве оказался бывший полицейский
- 19:31 Пожар в Одессе: пенсионерка и ребенок погибли из-за неисправного удлинителя
- 19:29 Британский журнал, приписавший Севастополь России, рассказал, как исправит ошибку
- 19:23 В платке и с собакой: королева Елизавета уехала из Лондона
- 19:14 Где смотреть онлайн «Александрия» – «Вольфсбург»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
- 19:09 Фура протаранила маршрутку в Днепре: момент попал на видео
- 18:54 ДТП с Кулебой: участники нашумевшей аварии встретились в больнице
- 18:53 Портовики подписали обращение с просьбой уволить и. о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса, — СМИ
- 18:53 На свободу — с чистой совестью: Минюст анонсировал массовое закрытие тюрем в Украине
- 18:39 Видео эмоциональной встречи хозяина с потерявшимся семь лет назад котом умилило сеть
Видео эмоциональной встречи хозяина с потерявшимся семь лет назад котом умилило сеть
Пользователей сети умилило видео эмоциональной встречи американца с его котом по кличке Чебон, который потерялся семь лет назад. Мужчина по имени Роберт уже не чаял найти своего любимца, фотография которого все эти годы стояла у него на прикроватной тумбочке и о возвращении которого он так долго молился. Однако произошло то, что Роберт называет предрождественским чудом.
Недавно Роберту, который успел переехать из Калифорнии, где исчез Чебон, в штат Огайо, позвонили и сообщили, что его 19-летний кот нашелся.
Как сообщает издание The Dodo, Чебона подобрала на улице пожилая женщина, которая отнесла его в ветеринарную клинику. А там при сканировании у него обнаружился микрочип, по которому вычислили имя владельца животного. Еще не веря полностью, что кот нашелся, Роберт немедленно вылетел в Лос-Анджелес и приехал в клинику. «Я боялся, что это какая-то ошибка», — признается он. Однако затем картонную коробку раскрыли, мужчина увидел своего давно утраченного четвероногого друга и не смог сдержать слез. Да и все вокруг также плакали, растроганные этим зрелищем.
Чебон узнал своего хозяина и потянулся к нему, чтобы тот взял его на руки. А потом обхватил лапами его плечо.
Теперь Чебон снова живет в любви и комфорте.
Ранее «ФАКТЫ» писали о видео с британцем, который три дня искал свою провалившуюся в лисью нору собаку и разрыдался, когда наконец нашел ее.
Читайте также: Я вам покажу бекон: дикий кабан ворвался в McDonald’s, перепугав посетителей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...