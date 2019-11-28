Видео эмоциональной встречи хозяина с потерявшимся семь лет назад котом умилило сеть

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Пользователей сети умилило видео эмоциональной встречи американца с его котом по кличке Чебон, который потерялся семь лет назад. Мужчина по имени Роберт уже не чаял найти своего любимца, фотография которого все эти годы стояла у него на прикроватной тумбочке и о возвращении которого он так долго молился. Однако произошло то, что Роберт называет предрождественским чудом.

Недавно Роберту, который успел переехать из Калифорнии, где исчез Чебон, в штат Огайо, позвонили и сообщили, что его 19-летний кот нашелся.

Как сообщает издание The Dodo, Чебона подобрала на улице пожилая женщина, которая отнесла его в ветеринарную клинику. А там при сканировании у него обнаружился микрочип, по которому вычислили имя владельца животного. Еще не веря полностью, что кот нашелся, Роберт немедленно вылетел в Лос-Анджелес и приехал в клинику. «Я боялся, что это какая-то ошибка», — признается он. Однако затем картонную коробку раскрыли, мужчина увидел своего давно утраченного четвероногого друга и не смог сдержать слез. Да и все вокруг также плакали, растроганные этим зрелищем.

Чебон узнал своего хозяина и потянулся к нему, чтобы тот взял его на руки. А потом обхватил лапами его плечо.

Теперь Чебон снова живет в любви и комфорте.

Ранее «ФАКТЫ» писали о видео с британцем, который три дня искал свою провалившуюся в лисью нору собаку и разрыдался, когда наконец нашел ее.

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