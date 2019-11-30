Похож на Дракулу: кот-«вампир» с огромными клыками стал звездой Instagram (фото, видео)

Мир

В сети прославилась нечистопородная сиамская кошка по кличке Локи. Ее личный аккаунт в Instagram насчитывает уже почти 460 тысяч подписчиков. 15-летняя Локи, которую ее хозяйка, жительница США Кэтлин Кох, взяла из приюта для животных восемь лет назад, отличается необычайно длинными острыми клыками. Они даже не помещаются у нее в пасти и придают морде некое демоническое выражение. Из-за этого Локи смахивает на вампира. Ее поклонники шутят, что она могла бы быть домашним питомцем Дракулы — так она на него похожа.

Кэтлин, однако, как пишет издание Today, утверждает, что у Локи ангельский характер (в приюте у нее была кличка Ангел и на нее там часто нападали другие кошки). По словам 32-летней Кох, это очень любящее животное. Правда, хотя Локи обожает хозяйку, чужого она может при случае и укусить.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что видео эмоциональной встречи хозяина с котом, который потерялся семь лет назад, растрогало сеть.

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