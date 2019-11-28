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Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

49-летний житель британского графства Эссекс Алан Уиттон пережил худшие три дня своей жизни после того, как во время прогулки в парке пропала его любимая собака Мици породы джек-рассел-терьер. За ней погнался другой пес, и Алан потерял Мици из вида. До позднего вечера он бегал по парку и звал ее.

Как сообщает издание EssexLive, на следующий день британец возобновил поиски, снова сделав перерыв лишь на ночь. К нему присоединились жена, двое их детей и друзья. О беде Алана узнали также другие владельцы собак. В конце концов один из них сказал, что его пес учуял кого-то в лисьей норе. Алан бросился в указанное место. Оказалось, что Мици провалилась в нору и не могла выбраться самостоятельно: хозяин слышал, как она скулит в глубине. Уиттон и его помощники организовали спасательную операцию. На то, чтобы разрыть нору и достать песика, понадобилось около двух часов. Вытащив свою любимицу из норы, Алан, сжимая ее в объятиях, разрыдался.

«Я уже начал терять надежду. Это было похоже на рождественское чудо. Все это время я чувствовал себя, как в кошмаре, от которого я не мог проснуться», — признался Алан, который завел Мици год назад — после того, как его предыдущая собака умерла от рака.

Британец собирается купить купить ошейник с GPS, чтобы всегда знать о местонахождении собаки и избежать таких инцидентов.

Эмоциональное видео воссоединение хозяина и пса, опубликованное в Facebook, стало вирусным.

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