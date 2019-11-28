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"Пуму" оставили под стражей: Инна Грищенко заявила о давлении на ее мужа
В четверг, 28 ноября, ветерана АТО Инну Грищенко (позывной «Пума») Киевский апелляционный суд оставил под стражей.
Напомним, Грищенко подозревают в причастности к покушению на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области, связанного с криминальным миром. Кроме того, Инну Грищенко и ее мужа Владислава связывают с «делом Павла Шеремета».
Судья поддержала сторону прокуратуры, аргументируя это тем, что «Пума» может сбежать в зону ООС, передает Обозреватель.
Выступая в суде, Инна Грищенко рассказала, что неоднократно приходила к следователям, когда дело расследовали еще в Ивано-Франковске. По словам женщины, ей еще там планировали вручить подозрение.
После оглашения решения Грищенко заявила, что из-за нее следствие пытается давить на мужа, чтобы «выбить» признание.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что супруги Грищенко якобы фигурируют в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Но официально подозрение объявлено только по делу покушения на взрыв в Ивано-Франковской области.
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