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Стало известно о задержании женщины-ветерана АТО с позывным "Пума": что известно на данный момент
В среду, 6 ноября, в Печерском суде Киева может состояться заседание по поводу избрания меры пресечения ветерану АТО Инне Грищенко (позывной «Пума»), о задержании которой сообщил воевавший на Донбассе крымчанин Станислав Краснов.
«Арестована „Пума“ — Инна Грищенко. Ничего не понятно, что и за что. Совсем недавно в Одессе арестовали Влад Грищенко, ее мужа. Завтра Печерский суд будет избирать меру пресечения. Время судебного заседания сообщу позже», — пишет Краснов на своей страничке в социальных сетях.
В то же время Леонид Остальцов — основатель Pizza Veterano — сообщил об обысках в киевской пиццерии, где работала «Пума», и у его помощника — Дмитрия Терещенко.
«Неприятно об этом говорить, но лучше я расскажу, чем кто переврет. Записываю это видео исключительно для того, чтобы не было манипуляций в информационном пространстве. В пиццерии на Софиевской, 8, был обыск. Решение в этот обыск дал честный и справедливый суд мира — Печерский. Сразу пара уточнений: дверь выломали в Димаса, дома, а не в пиццерии; по постановлению меня проконсультировали и теперь я знаю, что следак это постановление попросил, а суд выписал, просто выписал. Спасибо за разъяснения», — пишет Остальцов в соцсетях.
Он также сообщил, что его помощника заподозрили в причастности к покушению на убийство в Ивано-Франковской области по делу Влада Грищенко — супруга Инны Грищенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Инна Грищенко воевала в АТО и была начальником оперативного отдела контрразведки «Правого сектора».
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