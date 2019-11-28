Происшествия

Уже никто никуда не летит: аэропорт Харькова отменяет рейсы из-за тумана

Из-за сильного тумана, который накрыл часть территории Украины, в аэропорту «Харьков» отменили 5 авиарейсов, сообщили о переносе и задержании еще ряда рейсов. Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

Кроме того, два самолета перенаправили на запасной аэродром в аэропорт «Борисполь»: Дортмунд-Харьков W6 6942 (Wizz Air) и Стамбул-Харьков PC 427 (Pegasus Airlines).

Напомним, несколько дней назад из-за сложных погодных условий во львовском аэропорту за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся в Киев. Перед этим произошло ЧП в аэропорту Одессы.

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