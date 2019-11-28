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Украина

В Украине успешно испытали новую крылатую ракету "Нептун" (видео)

22:04 28 ноября 2019 97
ракета
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 28 ноября, в Украине успешно прошли испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун». Об этом сообщил Генеральный конструктор ГККБ «ЛУЧ» Олег Коростелев.

Во время испытаний ракета совершила полет на несколько сотен километров по заданному маршруту и ​​высотах.

«Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и ​​высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», — цитирует Коростелева Defense Express.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км / ч, а высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 метров.
Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

По словам Генерального конструктора, на следующем этапе испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

Завершение всех этапов испытаний нового ракетного комплекса «Нептун» запланировано на первый квартал 2020 года.

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