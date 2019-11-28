В Украине резко возросли долги по зарплатам: цифры впечатляют

Украина

Долги работодателей перед украинцами набирают стремительный рост. Об этом говорится в экспресс-выпуске «Задолженность по выплате заработной платы на 1 ноября 2019» на сайте Государственной службы статистики Украины (Госстат). Ранее стали известны заработки народных депутатов.

В частности, на 1 ноября сумма задолженности по зарплатам составила 3438 млн грн, что на 9,5% больше октябрьского показателя.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 2281,8 млн грн, что на 311,7 млн грн (15,8%) больше, чем месяц назад.

В то же время задолженность по зарплатам с начала года выросла на 30% (на 826,1 млн грн, а для работников экономически активных предприятий — на 56,7% (на 792,9 млн грн).

Напомним, что реальная зарплата в Украине выросла за девять месяцев 2019 года на 9,6%, и на 18% по сравнению с 2013 докризисным годом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты за сентябрь, который, в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии. Данный показатель составил 9 322 грн 61 копейки.

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