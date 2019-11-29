Экологическая катастрофа под Николаевом: море выбросило на берег тысячи мертвых медуз (видео)

Происшествия

В Николаевской области, где недавно жена губернатора оказалась в центре скандала из-за своей собаки, зафиксировано интересное природное явление: на берег Днепробугского лимана отлив выбросил тысячи медуз.

Об этом пишет Депо.Николаев.

В селе Лиманы, жители которого видят такое явление впервые, очень удивляются причинам, по которым оно могло произойти.

«Вот посмотрите! Такие большие летние красавцы, которых никогда у нас не было», — говорят очевидцы.

В свою очередь, ученые подтверждают: воды возле села давно непригодны для купания и отдыха. Из-за загрязненности здесь нет даже рыбы. Откуда взялись в пресной воде медузы, люди не понимают.

В рыбинспекции соглашаются: морские жители в пресноводном лимане — это отклонение от нормы.

В то же время у них есть объяснение.

«Медузы по своему строению не в состоянии противостоять течению. При сильных ветрах северного и северо-восточного направления происходит вынос верхнего пресного слоя воды к морю, а взамен низовыми течениями заходит вода из Черного моря, которая и заносит этих медуз», — говорит Евгений Мищенко, начальник управления Госрыбагентства в Николаевской области.

Ранее «ФАКТЫ"писали о том, что разбушевавшиеся за последние несколько дней в Азовском море непогода и шторм стали причиной того, что на Арабатской Стрелке на пляжи волны выбросили огромное количество раков. Кроме того, местные жители и туристы в селе Счастливцево обнаружили выброшенных после шторма морских коньков и мидий.

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