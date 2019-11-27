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Дары Владычицы морской: пляжи Арабатки завалило мидиями и морскими коньками (впечатляющие фото)
Бушевавший на днях в Азовском море шторм принес местным жителям не только проблемы с холодной ветреной погодой, но и немало удивил их «дарами», которые вынесло море на пляжи.
Так, местные жители и туристы в селе Счастливцево прогуливаясь по берегу моря в разных местах, обнаружили выброшенных после шторма морских коньков, пишет издание Арабат-Инфо.
К сожалению, отправить их в среду обитания — в пенные воды моря, не удалось, так как после большого шторма они были уже мертвы и людям, ничего не оставалось сделать, как взять этот сувенир к себе домой на память.
В то же время ближе к глубоководной части перешейка, у села Стрелковое, к берегу прибило целые поля свежих мидий.
Отдыхающие тут же кинулись их собирать — говорят, за несколько часов один человек мог было набрать около килограмма съедобных моллюсков. Причем довольно крупных — величиной до 5−6 сантиметров.
Издание отмечает, что у песчаных пляжей Арабатской стрелки мидии не живут — их колонии крепятся к камням или другим твердым поверхностям, вроде корпусов затонувших судов.
Профессор Херсонского государственного университета Александр Ходосовцев предполагает, что разбушевавшийся шторм просто сорвал моллюсков с мест их постоянного обитания, а затем волны и течение подогнали их к берегу, сделав подарок курортникам, не упустившим случая полакомиться дармовыми деликатесами.
Однако мидий быстро разобрали — их нового «поступления» из глубин Азовского моря следует ждать не раньше, чем грянет новый шторм.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что после шторма Азовское море выбросило на пляжи Арабатской Стрелки огромное количество раков.
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