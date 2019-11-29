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Украина

Храбрый козел стал вожаком стаи собак (забавное видео)

4:56 29 ноября 2019
Собака и козел
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области, где патрульные забрали у горе-матери двух голодных и неухоженных детей, зафиксирован еще один необычный случай, теперь уже связанный с братьями нашими меньшими.

В частности, в шахтерском городе Павлограде козел возглавил стаю собак, став лидером необычной веселой «ватаги».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, журналисты сообщили, что парнокопытное постоянно находится защите своих «соратников», которые не позволяют подойти к животному людям, в том числе и правоохранителям.

Между тем, люди переживают, чтобы животное не замерзла зимой, но отловить компанию не могут, потому что она постоянно меняет маршруты.

Отмечается, что странную стаю заметили еще в октябре. Три бездомные собаки с козлом во главе разгуливают по местности. При этом, собаки никого к козленку не подпускают.

Правда, за то время, пока готовится сюжет, козел исчез. Теперь его ищут не только собаки, но и местные жители.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном необычном козле, американском. Так, жители небольшого городка Фейр-Хейвен в штате Вермонт выбрали почетным мэром козла по кличке Линкольн. 12 марта он принес присягу и приступил к обязанностям.

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